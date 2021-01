Elisabetta Gregoraci ha diffidato Giulia Salemi? L’avvocato Marcello spiega tutto

Lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi non è di certo passato in sordina. Pierpaolo Pretelli ha letteralmente diviso le donne, ma oltre al flirt, le showgirl hanno in comune l’avvocato: il signor Marcello.

A tirar in ballo le questioni legali è stata proprio Elisabetta Gregoraci durante il confronto con la Salemi durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha chiaramente detto che la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli se ne sarebbe passata toccando tematiche personali. Ovviamente, Giulia Salemi ha negato, ma “l’avversaria” è entrata a gamba tesa.

“Tranquilla, la lista te la darà Marcello”, Alfonso Signorini ha spiegato che il signor Marcello è proprio l’avvocato di entrambe le donne. Ora, a spiegare cos’è successo in sedi legali è proprio il famigerato avvocato, che però ha calmato le acque:

Non è successo niente. Elisabetta Gregoracisa che sono anche l’avvocato di Giulia da tantissimi anni, anche se lo sono molto prima di Elisabetta. La conosco da 15 anni. Elisabetta è una persona estremamente corretta e sincera. Come aveva già spiegato quella sera davanti alle telecamere, le aveva dato fastidio il fatto che troppo spesso Giulia avesse parlato di lei e, avendola trovata a volte offensiva, le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video ‘incriminati’. È ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti.

Quindi, l’uomo ha spiegato che si tratterebbe solo di “avvertimenti” che l’uomo è tenuto a dare alla rivale.

Ripeto, Elisabetta ha solo voluto far capire a Giulia che quando sarebbe uscita le avrei spiegato quali sono state le frasi che Giulia non avrebbe mai dovuto dire. Poi è ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni. Se Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà. Tutto qua.