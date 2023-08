Elisabetta Gregoraci, il figlio Nathan torna a scuola: quanto costa la retta

L’estate sta ormai per giungere al termine e si sta ritornando pian piano alla vita di sempre. In questi giorni Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco hanno fatto rientro a Monte Carlo, dal momento che lunedì 28 agosto c’è stato il primo giorno di scuola del ragazzo. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni in merito al costo della retta mensile dell’Istituto frequentato dal figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Si chiama The International School of Monaco ed è considerato uno dei migliori istituto di formazione per gli studenti che hanno un’età compresa tra i 3 e i 18 anni. Nella giornata di lunedì 28 agosto, tramite la sua pagina Instagram, la conduttrice di Battiti Live ha celebrato il ritorno a scuola del figlio Nathan Falco.

Inutile dire che l’istituto ha catturato la curiosità dei moltissimi utenti, soprattutto per quanto riguarda il costo della retta. A riguardo, possiamo dire che l’International School of Monaco non è di certo una scuola accessibile a tutti.

Stando a quanto riporta il portale ‘Today’, il costo della retta richiesta per frequentare la scuola va dai 10 mila ai 30 mila euro l’anno. Pare che Nathan Falco frequenterà la scuola per un altro paio d’anni, dopo di che dovrebbe proseguire gli studi in un prestigioso collegio che si trova in Svizzera. C’è da dire però che più volte Flavio Briatore ha ribadito che, qualora suo figlio non volesse fare gli studi universitari, non eserciterà in lui alcun tipo di pressione.

Il marito di Elisabetta Gregoraci ha più volte criticato il sistema universitario, affermando che secondo lui i percorsi di studi sono poco utili ai fini lavorativi. Le parole dell’imprenditore hanno creato non poche polemiche, da una parte ci sono stati quelli che lo hanno sostenuto; dall’altra, invece, non sono mancati coloro che lo hanno riempito di critiche.