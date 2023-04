Elisabetta Gregoraci a Domenica In: la rivelazione shock su Flavio Briatore

Nel corso degli ultimi giorni Elisabetta Gregoraci è stata ospite a Domenica In. La celebre showgirl ha aperto il suo cuore a Mara Venier e si è lasciata andare ad alcune inedite confessioni in merito alla sua vita privata. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nel dettaglio.

In occasione di un’intervista rilasciata a Domenica In, Elisabetta Gregoraci ha parlato in merito al vuoto incolmabile lasciato dalla madre Melina, del rapporto con suo padre e sua sorella e del legame con il figlio Nathan Falco. Tuttavia, non è passata inosservata la dichiarazione shock fatta in merito a Flavio Briatore.

Nonostante sia giunto a termine il matrimonio con l’imprenditore, quest’ultimo è sempre presente nella vita della conduttrice calabrese:

Flavio è un bravissimo papà, molto legato a Nathan. Io sono più severa. Cosa è per me oggi Flavio? Lui è la mia famiglia, noi trascorriamo un sacco di tempo insieme, è il papà di mio figlio, lo conosco da più di venti anni. Ovviamente abbiamo delle giornate in cui non lo sopporto, ci mandiamo a quel paese, siamo in disaccordo ma in genere viviamo molto in armonia.

Alla luce delle sue confessioni, Mara Venier le ha domandato se la presenza costante di Flavio Briatore potesse creare problemi nella sua vita. Questa è stata la risposta della diretta interessata:

Devo dirti la verità, con lui sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale. Non è facile per una persona che vive accanto a me, ma se è intelligente lo capisce.

Successivamente, l’argomento si è spostato sull’attuale vita sentimentale della showgirl. Alla domanda se sogna di andare di nuovo all’altare, la Gregoraci ha risposto:

Risposarmi no, mi sarebbe piaciuto avere una bambina ma inizio ad avere anche io i miei anni.

Invece per quanto riguarda la sua nuova fiamma Giulio Fratini, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione. Si tratta di un dettaglio che potrebbe far ipotizzare una crisi in vista.