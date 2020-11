I pettegolezzi e le malelingue non finiscono mai. Questa volta a dover far i conti con un finto gossip è di nuovo Flavio Briatore. La sua tanto criticata e contestata vacanza a Dubai con il figlio Nathan Falco è sotto gli occhi del ciclone.

L’imprenditore è volato negli Emirati Arabi qualche settimana fa e proprio grazie ad una telefonata del piccolo Nathan Falco alla mamma Elisabetta Gregoraci tutta Italia è venuta a sapere di questo viaggio.

Ieri, nel programma condotto da Elena Santarelli, Gabriele Parpiglia ha dichiarato che dietro al viaggio di Flavio Briatore ci sarebbero dei motivi ben precisi. Secondo l’uomo i due sarebbero andati a Dubai per sfuggire ai compagni di classe si Nathan Falco che lo prendono in giro per i comportamenti della mamma.

Durante il corso della puntata del programma, Elena Santarelli ha preso le difese della Gregoraci, ma Parpiglia insisteva sul fatto che si sarebbe dovuta comportare in modo diverso anche con Pierpaolo Pretelli.

Briatore, appresa la notizia, ha deciso di smentire tutto e far chiarezza sulla vicenda a dir poco sgradevole.

Il GOSSIP non dorme mai. Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta già riscuotendo un successo straordinario. Ho portato mio figlio Falco con me. Assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire. Il motivo di questa mia decisione è stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”

A questo punto, non c’è altro da aggiungere. L’imprenditore è chiaro. Ha sottolineato più volte anche l’attenzione nei riguardi degli studi del bambino. Oltre a sfrecciare con il quad nel deserto, deve anche impegnarsi a scuola e portare i risultati a casa.

Per fortuna del piccolo però, sembra che la mamma tornerà presto. La showgirl calabrese ha deciso di abbandonare il programma e tornare dal bambino.