Elisabetta Gregoraci in lacrime rivela: “Ecco perché non trovo un fidanzato”

La nota showgirl rivela il motivo per il quale non riesce a trovare un uomo che le faccia perdere la testa

Elisabetta Gregoraci in lacrime sembra portare con sé il peso di essere una donna molto affascinante ma ancora single. Dopo la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip, la famosa showgirl si è dedicata completamente alla sua famiglia e alla sua carriera televisiva, mettendo da parte l’amore.

Dopo il divorzio dall’imprenditore Briatore, la conduttrice ha avuto una storia d’amore con Francesco Bettuzzi che purtroppo non è proseguita nel migliore dei modi. A distanza di tempo Elisabetta non è più riuscita a trovare una persona che le facesse battere il cuore, dimostrandosi molto amareggiata e triste.

La giovane e amata showgirl di recente ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grazia dove, ha spiegato il motivo per il quale, non riesce a trovare un compagno. Inaspettatamente infatti, Elisabetta Gregoraci ha sottolineato la sofferenza e l’amarezza che prova a non avere accanto a sé un compagno di vita.

Il motivo per il quale la nota conduttrice non riesce a trovare un fidanzato è davvero semplice ed è proprio lei a spiegarlo all’interno del settimanale. Quest’ultima ha così chiarito il suo pensiero mettendo a tacere i vari pettegolezzi nei suoi confronti.

Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Ecco perché non ho un fidanzato”

Secondo il punto di vista di Elisabetta Gregoraci, gli uomini avrebbero un certo timore a rapportarsi con lei visto il suo spessore mediatico e professionale. Inoltre, la conduttrice ha poi spiegato come la sua forte personalità a volte può risultare difficile da gestire.

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e bene organizzata” spiega Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima nonostante il suo modo di fare e il suo forte carattere, non ha nessuna intenzione di demordere e attende con speranza un uomo che possa amarla profondamente.

Elisabetta ha poi confidato di vivere a Montecarlo e di viaggiare continuamente per lavoro. Una vita fatta di tantissimi eventi e numerosi lavori che la portano anche fuori dall’Italia come in Inghilterra e in Spagna.

In attesa di un amore che le faccia battere il cuore, la Gregoraci si è dedicata anima e corpo a suo figlio e alla sua carriera lavorativa. Quest’estate come di consueto, Elisabetta sarà la conduttrice di Battiti Live, pronta a conquistare i telespettatori in prima serata con musica e divertimento.