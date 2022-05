Elisabetta Gregoraci torna a condurre in tv dopo un lungo periodo di paura lontano dal piccolo schermo. La showgirl negli ultimi mesi ha deciso di dedicarsi completamente alla sua famiglia, carica e determinata a tornare nelle case degli italiani durante l’estate.

Quest’ultima infatti, è pronta a riprendere in mano uno degli show più apprezzati della tv e che, ormai da anni segna una tappa importante dei mesi estivi. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip degli scorsi anni ha dato una marcia in più alla ex moglie di Flavio Briatore nei programmi firmati Mediaset.

Gran parte degli show, dei talent e dei programmi del palinsesto invernare stanno terminando. Quest’ultimi lasceranno così spazio al classico show che vede protagonista Elisabetta Gregoraci ovvero Battili Live.

Esso come di consueto, andrà in onda su Italia 1 per diverse puntate così da segnare anche quest’anno l’estate italiana. Sono ormai diverse stagioni che Elisabetta Gregoraci sale sul palco di Battiti Live per dare inizio alla musica e al divertimento in piazza.

Elisabetta Gregoraci torna a condurre in tv: ecco in quale programma

È ormai dal lontano 2017 che la famosa showgirl è a tutti gli effetti la presentatrice ufficiale del programma firmato Italia 1. Quest’ultima ha così dato inizio ogni anno all’evento musicale che riunisce milioni di giovani con la collaborazione con la Regione Puglia e Radio Norba.

All’uscita dal Grande Fratello Vip, Elisabetta aveva preso parte a diversi programmi Mediaset al fianco di diversi conduttori come Enrico Papi. Subito dopo l’esperienza alla conduzione di ‘Scherzi a Parte’, la showgirl si è completamente dedicata ad altri impegni lavorativi che, l’hanno vista lontano dal piccolo schermo.

Ora però è arrivata l’estate e come di consueto, Elisabetta è stata scelta per la conduzione di Battiti Live tornando così ad animare le serate d’Italia 1. La nota showgirl sembra quindi essere carica e determinata per affrontare una nuova edizione a colpi di musica e tanto divertimento.