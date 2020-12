Elisabetta Gregoraci inviperita: “Ho pianto, ma ora ci pensano gli avvocati”

Elisabetta Gregoraci ha fatto tanto discutere all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Purtroppo per lei però, non sono mancate neanche le polemiche all’esterno.

La gieffina è stata sicuramente tra le concorrenti più prese di mira. Oltre ai dissapori all’interno della casa di Cinecittà, nei salotti televisivi non è stata risparmiata.

Proprio a Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha confessato a Silvia Toffanin di essersi andata a rivedere quanto successo in questi mesi fuori dalla casa. Allo stesso tempo, ha ammesso di esserci stata male.

Ci sono attacchi che fanno male, ma strutturano. Sono un po’ scombussolata, ma sono più forte di prima. Questa è stata una dura prova per me. Quando sono uscita ho letto tutto, anche le cose brutte. Sono stata male, ho pianto tanto. Mi è crollato il mondo addosso per un attimo. Non è carino secondo me comportarsi in un certo modo, dire tante bugie, ho scoperto amiche che non erano vere amiche.

Oltre al velato riferimento a qualche amica, la donna ha sottolineato quanto successo molto probabilmente a seguito delle dichiarazioni di Mino Magli che anche ora, non sembra lasciarla in pace.

Gente che parlava per mio conto nelle trasmissioni, cose non vere uscite sul mio conto. Questo fa molto male. Soprattutto perché io non potevo difendermi. Quando esci che per 3 mesi non hai contatti. Fortunatamente la gente mi sta dando tanto amore e forza di andare avanti. Anche in questo momento dove ho visto cose non belle.

Tuttavia, l’ex moglie di Flavio Briatore non è certo una sprovveduta e sa già come risolvere la questione. La donna passerà alle vie legali per mettere fine al finto chiacchiericcio sul suo conto.