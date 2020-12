Elisabetta Gregoraci lo confessa: “Flavio Briatore mi ha sgridato”

Reduce dalla bellissima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ora Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare in tv. La prima ospitata ovviamente da Verissimo, dalla sua cara amica Silvia Toffanin.

Nell’intervista, che andrà in onda domani subito dopo il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, la donna ha parlato dei tre uomini della sua vita. Lo storico Flavio Briatore, il piccolo Nathan Falco e la new entry Pierpaolo Petrelli.

Elisabetta Gregoraci, dopo aver categoricamente deciso di abbandonare la casa per tornare dal piccolo Nathan, è pronta a raccontare cosa sta succedendo in queste ore nella vita reale.

Per prima cosa il pensiero va al bambino. Proprio non vedeva l’ora di riabbracciare il figlio Nathan Falco. Con grande gioia ha raccontato:

Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale.

E ovviamente, sono arrivate anche le prime parole sull’ex marito. Proprio di lui la donna era molto preoccupata. Sapeva che alcune cose non gli sarebbero proprio andate giù ed infatti lo ha confermato. Tuttavia, non sono mancati neanche i complimenti.

Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni.

Una nota dolente con un po’ di mistero invece arriva da alcune persone che la Gregoraci riteneva amiche. Ma di chi starà parlando?

Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state. Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non vere quando io non potevo neanche difendermi. Ho pianto tanto, ad un certo punto mi è crollato il mondo addosso. Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce. Bisognerebbe avere più garbo. Adesso ho messo tutto nelle mani degli avvocati che faranno il loro lavoro.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo, sarà amore?

E se è stata dura all’inizio, come sarà ora con Pierpaolo dopo che la donna ha scoperto che il figlio è anche geloso? Per il momento, non si sbilancia.