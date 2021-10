Non attraversa un momento lavorativo facile la bellissima Elisabetta Gregoraci. Difatti la sua carriera stenta a decollare. Ma perché? In tanti si sarebbero aspettati che dopo aver partecipato al GF Vip 5 lo scorso anno tutto sarebbe stato più facile. La bella donna è stata anche co-conduttrice di un programma di Radio Norba.

Oltre a questi due impegni importanti, la bella donna è stata protagonista solamente in una puntata della trasmissione “Scherzi a parte” di fianco al simpaticissimo Enrico Papi. Da li in poi gli impegni lavorativi sarebbero dovuti diventare ben più fitti per la soubrette. Nonostante una carriera ventennale nell’ambito televisivo in diversi ruoli Elisabetta Gregoraci non ha mai spiccato il volo.

Brava co-conduttrice al fianco di Alan Palmieri nella trasmissione “Cornetto Battiti Live”, la bella pugliese sicuramente non avrà una trasmissione tutta sua in questa stagione. A spiegarci il perchè di questa sorta di debacle ci ha pensato nientedimeno che un colosso della televisione italiana, Maurizio Costanzo. Il Guru della TV italiana dall’alto della sua enorme esperienza ci ha dato la sua spiegazione.

Il giornalista ha subito spiegato che il GF Vip nonostante sia un buon trampolino per gli artisti, non è affatto un ufficio di collocamento. Quindi non è assolutamente automatico uscire dalla casa e trovare il proprio posto nel piccolo schermo. Tuttavia Costanzo ha anche spiegato che il mondo dello spettacolo è molto complicato. Il giornalista ha continuato dicendo che non è assolutamente facile integrarsi nelle dinamiche dello showbiz.

Poi ha proseguito affermando che la Gregoraci ha parecchie frecce al suo arco. Di sicuro l’essere una bella donna, piacevole e ancora molto giovane. Difatti il decano della televisione ha affermato che sicuramente gli si presenteranno ancora molte importanti occasioni. Gli serve ancora un po’ pazienza ha concluso il giornalista. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.