Elisabetta Gregoraci, la maglia con l’effigie della Madonna ha un prezzo da capogiro: ecco quanto costa

Nel corso delle ultime ore il nome di Elisabetta Gregoraci è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La conduttrice di Battiti Live si è mostrata sui social con un outfit che ha attirato l’attenzione di tutti. In particolar modo, non è passata inosservata la maglia con l’effigie della Madonna con un prezzo da capogiro. Scopriamo insieme quanto costa.

Elisabetta Gregoraci è molto seguita sui social dove, oltre a condividere scatti inerenti alla vita professionale, condivide anche momenti legati alla sua vita privata. Come già anticipato, nelle scorse ore la conduttrice di Battiti Live si è mostrata con un outfit che sta facendo molto chiacchierare.

Nel dettaglio, non è passata di certo inosservata la maglia che l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di indossare per una cena in un ristorante. La maglietta sfoggiata da Elisabetta Gregoraci sta facendo molto chiacchierare per via di alcuni dettagli che non sono passati inosservati. Il capo, infatti, è trasparente ed ha ritratta l’immagine della Madonna.

La maglia che Elisabetta Gregoraci ha deciso di sfoggiare sui social ha ricevuto non poche critiche. Tra i tanti commenti scritti, infatti, possiamo leggere:

La maglia con la Madonna anche no dai!!!! Soprattutto sotto nuda e sopra la Madonna…. Bah!

Oppure:

Ognuno ha un credo o può benissimo essere atea, ma da credente non bigotta che ha sempre messo vestiti corti e scollati a me personalmente non piace un’immagine sacra con un intimo poi siamo meno male liberi di vestire come vogliamo nel 2023.

Ma quello che ha attirato più di tutti l’attenzione dei followers di Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio il prezzo. A tal riguardo, diciamo che la maglia porta la firma di Dolce&Gabbana ed ha un costo di 995 euro.