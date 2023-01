Elisabetta Gregoraci, la tuta extra lussuosa cattura tutti, il suo prezzo è da capogiro: ecco quanto costa

Elisabetta Gregoraci non rinuncia alla comodità per ammirare il mare d'inverno a Cap D’ail – Cote D’azur

Senza alcuna ombra di dubbio, Elisabetta Gregoraci è uno dei personaggi televisivi già amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Nel corso degli ultimi giorni, l’ex moglie di Flavio Briatore si è concessa qualche giorno di relax in Francia. Per ammirare il mare d’inverno a Cap D’ail – Cote D’azur, la showgirl ha indossato una tuta extra lussuosa. Ma quanto costa? Scopriamolo insieme!

Elisabetta Gregari è sempre molto attiva sui social tramite cui piace condividere momenti della propria professione e quotidianità. La celebre showgirl nutre una grande passione per la moda e proprio per questo motivo si mostra sempre con look super cool ed extra lussuosi.

Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, a catturare l’attenzione di tutti i suoi fan è stato un outfit il quale è molto ricercato dalle donne che vogliono rimanere comode e alla stesso tempo femminili. Si tratta di una tuta dal tessuto comodo di colore grigio. Il completo è caratterizzato da una felpa crop in cashmere appartenente alla casa di moda Miu Miu la quale è molto amata dall’ex moglie di Flavio Briatore.

Ma quanto avrà speso la Gregoraci per inserire tale capo d’abbigliamento nel suo meraviglioso guardaroba? Sul sito ufficiale del brand, il prezzo della maglia si aggira intorno ai 1750 euro. Senza dubbio, si tratta di una spesa che non tutti possono sostenere. Tuttavia, stiamo parlando di un marchio di lusso il quale si avvale di una certa qualità.

Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l’amore con Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci sta vivendo una fantastica storia d’amore con Giulio Fratini. Stando ad alcune indiscrezioni, i due si frequentano già dallo scorso anno. Tuttavia, solo di recente sono venuti allo scoperto. La loro relazione sembra procedere a gonfie vele così come dimostrano gli scatti pubblicati da “Chi Magazine”, la rivista diretta da Alfonso Signorini.