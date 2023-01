Flavio Briatore ha un flirt con Barbara d’Urso? L’imprenditore svela la verità

Nel corso delle ultime ore, Flavio Briatore è finito nel mirino delle news. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors emersi in merito alla sua vita sentimentale. Tuttavia, a soddisfare i più curiosi ci ha pensato lui stesso. Scopriamo insieme qual è la verità sul presunto flirt con Barbara D’Urso.

Senza alcuna ombra di dubbio, tutti conoscono Flavio Briatore per essere un celebre imprenditore italiano. L’uomo è stato legato per molti anni a Elisabetta Gregoraci. Successivamente, la coppia ha deciso di mettere un punto definitivo al loro matrimonio. Tuttavia, dalla loro breve storia d’amore è nato un bellissimo bambino, Nathan Falco.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’uomo starebbe vivendo un presunto flirt con Barbara D’Urso. L’ipotesi è nata dal momento in cui la conduttrice di Pomeriggio 5 e il noto imprenditore sono stati pizzicati in un hotel di Milano mentre erano a cena.

Dunque, secondo i gossip, i due si conoscerebbero da anni ma adesso avrebbe deciso di approfondire il loro rapporto d’amicizia. Tuttavia, a svelare la verità in merito alla questione ci ha pensato l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. Queste sono state le sue parole pronunciate in occasione di un’intervista rilasciata alla rivista di Riccardo Signoretti:

Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco.