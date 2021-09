Elisabetta Gregoraci lascia casa sua in lacrime: le parole della showgirl

Periodo di tristi cambiamenti per la showgirl Elisabetta Gregoraci. La donna ha annunciato sui social che presto dovrà lasciare la sua adorata casa. La decisione sembra essere ormai presa, ma non è stato facile.

Elisabetta Gregoraci con gli occhi lucidi ha fatto sapere che gli scatoloni sullo sfondo delle sue storie non sono affatto una coincidenza:

Ahimè, dovrò lasciare questa casa dove abito da 4-5 anni, a cui ero molto affezionata, ma dovrò lasciarla, per cui mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova casa. I cambiamenti all’inizio spaventano.

Ovviamente, tra i fan c’è stato già il sospetto giorni fa. Nei suoi video infatti, l’aria di trasloco non è passata di certo inosservata, neanche il triste umore di Elisabetta Gregoraci.

Avrete visto dalle Stories di questi giorni che sto preparando gli scatoloni… mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire. La casa nuova è molto bella.

Non è chiaro che fine farà la showgirl. Sembra infatti che potrebbe addirittura lasciare Monte Carlo, in questa casa viveva proprio per la vicinanza con il suo ex marito Flavio Briatore. Ha così concluso:

I cambiamenti all’inizio spaventano, poi però arrivano cose belle… Sono incasinata per preparare tutto, ma appena ho qualche ora libera mi organizzo.

