Flavio Briatore, lo scatto social con Elisabetta Gregoraci che ha fatto impazzire i fan

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati al centro del gossip. In questi giorni, infatti, il noto imprenditore ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme alla sua ex moglie e al loro splendido figlio, Nathan Falco. Inutile dire che, dopo la condivisione dell’immagine, i fan sono impazziti e hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due.

Lo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram da Flavio Briatore ha fatto letteralmente impazzire i fan. Nell’immagine in questione, infatti, possiamo notare l’imprenditore insieme alla sua ex moglie e al figlio Nathan Falco. Sotto lo scatto l’uomo ha accompagnato una breve didascalia:

Family holiday.

La foto ha fatto emozionare tutti coloro che da anni sperano in un ritorno di fiamma tra il noto imprenditore e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che i due hanno formato una delle coppie più chiacchierate nelle pagine di cronaca rosa.

Flavio Briatore, la storia d’amore con Elisabetta Gregoraci

Nonostante ci siano stati lunghi periodi di tensione ed incomprensioni, oggi il rapporto tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è fatto di affetto e complicità, soprattutto per il bene di Nathan Falco. Tutto ciò fa sperare in un ritorno di fiamma tra i due e alla nascita di un nuovo amore.

Dopo la fine della storia d’amore, avvenuta nel 2017, l’imprenditore e la sua ex moglie hanno deciso di rimanere in ottimi rapporto soprattutto per il bene del figlio e per non alimentare inutili gossip. A distanza di quattro anni dalla loro separazione, i due appaiono ancora sorridenti e felici accanto al loro figlio, ormai un adolescente.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci ha fatto alcune rivelazioni riguardo il suo ex marito. In particolar modo, la conduttrice ha svelato la volontà dell’imprenditore di riprovarci. Stando ai rumors in circolazione, la showgirl avrebbe declinato l’invito ma la speranza di un ritorno di fiamma tra i due è sempre accesa.