Elisabetta Gregoraci, l’ex agente l’accusa: “Mi deve 20mila euro”

Non c’è pace per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese dal momento della sua partecipazione al Grande Fratello Vip sta facendo molto parlare di sè. Mentre lei continua ad ammaliare con i suoi outfit nello studio, il suo ex agente Francesco Chiesa Soprani, ha rilasciato delle dichiarazione al settimanale Oggi. Innanzitutto ha dichiarato come Elisabetta avrebbe conosciuto quello che oggi è il suo ex marito e papà del figlio Nathan Falco, Flavio Briatore.

Fonte: Google

“A quanto so tra loro c’è stato solo un contratto prematrimoniale – rivela Chiesa Soprani – Il punto fondamentale era uno solo. Nel caso si fossero separati, Briatore si riservava il diritto insindacabile di decidere l’entità dell’assegno di mantenimento. Se fossi ancora il suo agente mi sarei opposto alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, perché era prevedibile che sarebbero usciti tutti gli scheletri dall’armadio. Col GF invece è finita nel tritacarne, ma non si deve lamentare, perché lo ha voluto lei”.

Inoltre, sostiene sempre Chiesa Soprani, la conduttrice e showgirl di Soverato sarebbe in debito con lui di una cifra che ammonterebbe a circa 20mila euro, si legge sul settimanale.

Elisabetta Gregoraci, l’ex agente l’accusa

La smentisce anche sulle relazioni del passato, in particolare quella con l’imprenditore Mino Magli, da lei sempre negata anche in puntata: “Quando la frequentavo, non c’era solo Mino Magli. Oltre a Magli, a metà degli anni 2000, c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedeva Elisabetta le faceva un cadeau di qualche migliaio di euro”.

Fonte: Rai

E ancora: