Mino Magli torna all’attacco: “Ho le prove di quello che dico”

Non sono bastate le smentite, Mino Magli torna all’attacco. L’imprenditore, sempre nei salotti di Barbara D’Urso, è tornato a commentare la sua presunta relazione con Elisabetta Gregoraci.

Questa volta, l’imprenditore sostiene di aver le prove di quanto afferma. La prima cosa che ha fatto Elisabetta Gregoraci appena uscita dalla casa, ha ricordato un triste episodio risalente a anni fa.

La donna, anche ospite nel salotto di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin di essere stata davvero male per le dichiarazioni di qualcuno. La showgirl calabrese ha sottolineato di aver affidato il caso agli avvocati.

Queste dichiarazioni hanno suscitato l’ennesima reazione di Mino Magli che ha esordito così:

Posso battere le mani ad Elisabetta Gregoraci per ciò che ha detto al GF? Io conosco la famiglia di questa donna in virtù del rapporto che avevo con lei. Ho conosciuto la famiglia poco, una sola volta il padre. Io le pizze le ho portate a casa di Elisabetta a Roma e non ho mai chiamato i fotografi. Lei dice che mi vendevo per 2€, ma è assurdo. Questa è una cosa assurda. I fotogrtafi c’erano, è vero, ma non li avevo avvisati io. Non ci hanno ripreso solo sotto casa, ma anche altrove.

E proprio di questi fotografi l’imprenditore sottolinea un punto importante. Sembra che ci siano infatti delle foto dei due insieme. Ma dove sono questi scatti?

Chiarisco una prova molto importante. Ci fu un paparazzo che nel 2006 ci fotografò, mentre andavo, lui mi riconobbe mentre andavo a Buona Domenica, il 7 gennaio 2007. Me lo ricordo bene perché era ospite la Tatangelo. Lui riconobbe la macchina perché un anno prima aveva fatto una foto a me ed Elisabetta Gregroaci. Una foto, quindi capite adesso?!. Dopo che mi ha visto entrare quella domenica a Buona Domenica c’è stato dietro. Questa è stata la versione del paparazzo, quindi non ho chiamato nessuno. Non sono stato mai pagato da qualsiasi paparazzo. Io faccio tutto per 2 €? Ascoltate, lei dice tante cose, ma che non sono vere“.

Costantino della Gherandesca ci ha tenuto a sottolineare che non crede alle parole dell’uomo, mettendo in risalto un aspetto delicato: “Secondo me questo signore è rimasto sotto dalla Gregoraci ed è quasi uno stalker. Questo è anche quello che diceva Elisabetta”.