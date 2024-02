Elisabetta Gregoraci, lite in diretta tv con la giornalista Grazia Sambruna: “Sei prevenuta”

Nel corso delle ultime ore il nome di Elisabetta Gregoraci è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta il motivo non riguarda la sua vita sentimentale, ma di un gesto di cui si è resa protagonista insieme alla giornalista Grazia Sambruno durante l’utima puntata di Tv Talk andata in onda. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci e Grazie Sambruna protagonista di una lite in diretta a Tv Talk. Tutto è iniziato in seguito ad una battuta fatta dalla nota giornalista a cui la Gregoraci ha risposto in questo modo:

Per una volta sono d’accordo con te.

A questo punto Grazia Sambruna ha replicato alla frase della showgirl con queste parole:

Oh che bello! Comunque non ti promuovo la prossima puntata eh!

Ricordiamo che Grazie Sambruno è nota per le pagelle che di solito fa sul giornale ‘Corriere della Sera’.

Ma la battuta della Sambruno non è per niente piaciuta ad Elisabetta Gregoraci che ha replicato alla giornalista con queste parole:

Non fa niente, non fa niente, non mi aspetto nulla. Vado avanti lo stesso, anche il fatto che tu lo abbia detto senza vedere la puntata fa capire che sei prevenuta ancora prima del tempo. Va bene così. Non sei obiettiva nel dare le recensioni.

A questo punto è intervenuta di nuovo la giornalista, dicendo alla conduttrice che la sua era solo una battuta ma la Gregoraci, di nuovo, ha inveito contro Grazia rivolgendole queste parole:

Il fatto che tu dica che non mi promuovi quando mi avevi promosso ieri. Ma non importa! Tutto questo prima ancora che tu veda la puntata! Fa capire realmente che non sei oggettiva nel dare i giudizi. Fine. Punto. Dammi un 3! Me lo metto da sola il 3, non l’ho mai avuto nella mia vita ma da te lo accetto.

La discussione è poi terminata con le parole di Grazie Sambruna che ha esclamato: