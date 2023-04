Elisabetta Gregoraci e il look mimetico da 5.000 euro

Ultimamente celebrità e influencer stanno rilanciando la moda di vecchie tendenze che si portavano circa 20 anni fa. Pensiamo a Valentina Ferragni che ha rilanciato le maxi zeppe o a Elisabetta Canalis che ha riportato alla luce le tute effetto velluto. E ancora Elodie che è una fan del pantalone a vita bassa, moda questa che ormai è caduta in disuso. Anche Elisabetta Gregoraci sa essere una vera icona di stile con i suoi outfit.

Fonte: web

La showgirl calabrese predilige uno stile sensuale e femminile ma non disdegna tocchi più casuale e sbarazzini. Di recente si è mostrata in giro con un look mimetico che si portava molto 20 anni fa. Ai primi anni 2000 andava fortissimo la stampa mimetica e militare su abiti, borse e scarpe. Una tendenza che ha conquistato anche la stessa Gregoraci che a distanza di anni ha deciso di riproporre questo look.

Il look camouflage è partito da un paio di shorts di pelle abbinati a camicetta nera, con collant velati scuri. Ha aggiunto poi una giacca multitasche di Dolce&Gabbana, con logo metallico applicato sul davanti e fodera interna leopardata: costo 1.450 euro.

Stessa stampa mimetica per gli stivali, anche questi firmato Dolce & Gabbana. Un modello con tacco a spillo vertiginoso e dal costo da capogiro: 1.450 euro. Griffata anche la borsa. Per completare il look la showgirl ha scelto l’iconica Cassette di Bottega Veneta: costa 2.000 euro. In totale l’outfit trendy di Elisabetta Gregoraci sfiora i 5.000 euro. Un prezzo davvero folle.

Anche in casa Elisabetta si mostra vera amante delle vecchie tendenze. proprio come fatto anche da Britney Spears, Jennifer Lopez, Paris Hilton, la 43enne si è mostrata con dei jeans e perizoma in bella vista. Una moda che si portava molto circa un decennio fa.