Elisabetta Gregoraci: look scintillate con un prezzo da capogiro

Una delle più grandi protagoniste di questo reality del GF VIP rimane ancora e sempre lei Elisabetta Gregoraci. Oggi torna nel mirino delle cronache rosa per il suo look mozzafiato. Un abito in pailettes e dei sandali scintillanti che conquistano i telespettatori. EliGreg ha abbandonato il reality ormai da due settimane.

Quando ai coinquilini Alfonso Signorini ha comunicato il prolungamento del programma la showgirl ha deciso di porre fine al suo percorso all’interno della casa. Il dover passare le feste Natalizie lontano da suo figlio Nathan Falco ha spazzato via ogni dubbio facendo tornare la Gregoraci a casa. EliGreg è molto attiva sui social dove ai suoi fan si presenta spesso e volentieri nella sua quotidianità in tuta e scarpette da ginnastica.

Ma nel corso della diretta del GF VIP la showgirl sfoggia tutto il suo fascino in questa ultima diretta arriva con un abito che lascia tutti piacevolmente colpiti. Il capo di moda è firmato Elisabetta Franchi un minidress con pailettes e frange scintillanti con un prezzo da capogiro. Il capo ha un costo rilevato dal sito ufficiale della casa di moda di 799 euro.

Ma non potevano mancare dei sandali firmati Aquazzurra tacco a spillo in tinta con l’abito. Il prezzo della scarpa è di 650 euro. Il tutto incorniciato con i suoi fedelissimi e immancabili bracciali in oro e diamanti bianchi. Un outfit che possiamo ben dire brillare di luce propria. Un total look con un valore molto elevato. Abito e scarpe all’incirca 2 mila euro.

Oltre a Elisabetta Gregoraci c’è un Natale di moda nel GF VIP

Abiti alla moda per questo sobrio natale. Le protagoniste del reality hanno sfoggiato del outfit meravigliosi la Salemi un rosso tulle da pacchetto regalo. Maria Teresa Ruta in una fantastica versione di Jessica Rabbit con un vestito rosso con spacco e mini strascico, una scintillante EliGreg che fa brillare le luci della ribalta.

E non solo le protagoniste regalano versioni diverse, ce ne sono veramente per tutti i gusti. Ma indiscrezioni riportano che per natale i look dei concorrenti saranno tutti accuratamente selezionati e assegnati per ogni personalità di ogni singolo concorrente. Tanti auguri di buon natale.