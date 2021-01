Elisabetta Gregoraci look total white. Stivali dal prezzo esagerato

Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del GF Vip da più di un mese. Eppure, la badessa continua ad essere sotto i riflettori e ad essere acclamata come la concorrente più amata e seguita. Le sue presenza in studio non si sono diradate e ogni volta la showgirl sfoggia abiti smaglianti e costosi. Né è un chiaro esempio il suo look nell’ultima diretta del reality.

Il suo successo è sicuramente dovuto al suo carattere risoluto, che le ha permesso di entrare e dominare le dinamiche di gioco dietro la porta rossa. Ma ad aver giocato un ruolo determinante è stato anche il flirt con Pierpaolo Pretelli che, una volta che EliGreg si è tirata fuori dalla casa, si è consolato con Giulia Salemi. Nel frattempo, Elisabetta continua ad essere al centro del gioco e viene nominata spessissimo nella casa.

Proprio per questo, durante l’ultima diretta, ha deciso di rientrare nella casa per chiudere definitivamente i conti in sospeso sia con Pretelli che con la Salemi (che pare abbia ricevuto una diffida dalla badessa). EliGreg si è presentata in studio con un meraviglioso outfit total white. Nella casa, la showgirl e l’influencer Giulia Salemi si sono date battaglia a suon di outfit, e si può ben dire che la Gregoraci non ha avuto nulla da temere.

Elisabetta Gregoraci, infatti, ha accompagnato il suo look bianco con degli accessori decisamente costosi. Il mini abito con cui ha fatto il suo ingresso è firmato Elisabetta Franchi, il modello è robe manteau, caratterizzato da un doppiopetto con spalline, coi dettagli di bottoni e catene dorate. Il prezzo, sul sito della Maison, ammonta a 459 euro. Lo stesso completo era stato indossato anche da Diletta Leotta, ma in una diversa tonalità di colore. Ma a fare davvero scalpore in questo outfit sono gli accessori: orecchini Tribales di Dior (che le avevamo già visto indosso).

Questo gioiello in oro con perle vale 390 euro. Il look si completa con un paio di stivali da capogiro. Eravamo già abituata a vederle indosso scarpe griffate: dai sandali Gucci ai cuissardes Givenchy. Stavolta la badessa ha optato per degli stivali firmati Jimmy Choo, in pelle color panna. Questo, tra tutti, è l’accessorio più costoso: 1.175 euro. Questo stivale, a differenza di molti altri articoli, non è andato in saldo, e si vende solo a prezzo pieno. Insomma, la badessa non ha rivali quanto a stile, e ci tiene a ricordare a tutti chi è la queen.