Meghan Markle ha un talento incredibile nel fondere tradizione e modernità nei suoi look. E noi andiamo in visibilio ogni volta che sfodera uno dei suoi outfit all’ultima moda.

La moglie del principe Harry è fonte di ispirazione per outfit sempre alla moda, in particolare se si parla di ispirazione per la scelta del cappotto invernale perfetto.

Video credit @gossipIT

Meghan Markle tende spesso a favorire modelli fino al ginocchio in tonalità neutre. Tra i suoi brand preferiti si annoverano Sentaler, Givenchy e Mackage, nonostante in parecchie occasioni ufficiali sia spesso apparsa anche in cappotti più economici, da J.Crew a Club Monaco.

Il cappotto a quadri

Ovvio: se vai in Scozia, cosa c’è di meglio per farsi benvolere dai sudditi dell’indossare un cappotto scozzese?

La Duchessa del Sussex ha colto nel segno, grazie a un capospalla a quadri verdi e blu, tradizionale e moderno insieme. Il cappotto check, anche grazie a lei, sta diventando sempre più popolare.

Il cappotto cammello

Il beige è il nuovo nero, ormai lo sappiamo anche noi. Soprattutto quando si parla di cappotti.

La Duchessa è una delle più grandi fan del cappotto cammello. E lo ha dimostrato indossandolo più e più volte.

Una cosa è certa: il camel coat dona luce all’outfit più di qualsiasi cappotto nero. Basta guardarla…

Cappotto vestaglia

Tra i cappotti di tendenza del momento, il modello a vestaglia continua ad affascinarci al pari di una tazza di the caldo e un soffice piumone.

Il cappotto con cintura in vita, tra i preferiti di Meghan Markle, è perfetto per qualsiasi corporatura (e infatti è stato uno dei suoi must durante la gravidanza).

Il tocco della Royal Queen del capospalla? Sostituire la cintura del cappotto con una di pelle a contrasto. Da copiare al volo!

Non solo cappotti

Nel guardaroba invernale della Duchessa non troviamo solo cappotti. E direttamente dall’altra parte dell’Oceano, la quasi ex duchessa del Sussex ha sfoggiato un piumino imbottito ed impermeabile con cappuccio foderato di pelliccia della stessa punta di verde mentre si recava a far visita al Downtown Eastside Women’s Centre di Vancouver.

E per la prima apparizione dalla Megxit ecco che Meghan ha lasciato (non a caso) nell’armadio cappottini aderenti e décolletées firmate scegliendo piuttosto un cappotto Barbour per proteggersi dal freddo e dalle neve di Vancouver.

Per completare il look opta per un paio di skinny jeans infilati in un paio di stivali Le Chameau in cuoio marrone, maglione di lana color crema, sciarpa di lana nera e maxi bag Cuyana in pelle nera.

Un look pratico con capi riciclati e che anche in questo potrebbe voler dire molte cose.

Foto: sussexstylewatch