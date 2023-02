Elisabetta Gregoraci, mega party a Montecarlo per i suoi 43 anni

Lo scorso 8 febbraio Elisabetta Gregoraci ha compiuto 43 anni e per l’occasione ha dato vita ad un mega party a Montecarlo alla presenza di tantissimi amici del mondo dello spettacolo.

Le celebrazioni per il suo compleanno sono iniziate al mattino quando sui social sono apparsi gli auguri della sua nuova fiamma Giulio Fratini che nelle storie di Instagram ha scritto un “buon compleanno” accompagnato da un cuoricino e alcuni scatti insieme alla sua dolce metà.

Al mattino sono arrivati gli auguri anche di suo figlio Nathan Falco. Poi in serata tutti al mega party organizzato da Elisabetta al Cipriani di Montecarlo di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore.

La festa è stata davvero incredibile con tantissimi ospiti e tantissime sorprese. Elisabetta era vestita di rosa confetto e il colore della serata è stato proprio il rosa a dominare sulle tavole. Elisabetta è stata la vera mattatrice della serata e si è goduto l’evento con sorriso e spensieratezza.

Ha intrattenuto i suoi ospiti con canti e balli senza sosta. Presente al party anche ovviamente il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore con cui continua ad avere un ottimo rapporto.

Assente invece la nuova fiamma Giulio Fratini che non ha partecipato. Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci nonostante la separazione continuano ad avere un rapporto splendido. “Quando ci siamo lasciati, sei anni fa, abbiamo voluto continuare a essere una famiglia per il bene di nostro figlio. Per questo stiamo tanto tempo insieme, abitiamo vicini. Ci organizziamo quando viaggiamo” – ha detto in una recente intervista.

I festeggiamenti con Giulio sono proseguiti qualche giorno dopo quando la showgirl calabrese e il nuovo fidanzato sono volati a Parigi alloggiando nell’albergo situato all’interno della Reggia di Versailles. Un’esperienza che lei stessa ha definito indimenticabile.