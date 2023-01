Elisabetta Gregoraci ritrova l’amore con Giulio Fratini: ecco come si sono conosciuti

A seguito della separazione con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci si è ritrovata al centro di numerosi scoop emersi in merito alla sua vita sentimentale. Malgrado ciò, la donna non ha mai ufficializzato nessuna relazione. Tuttavia, sembra che adesso abbia ritrovato l’amore con Giulio Fratini. Ma come si sono conosciuti? Sul web è spuntato un interessante retroscena sul loro primo incontro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Elisabetta Gregoraci è uno dei personaggi famosi più popolari e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Intorno alla metà degli anni duemila, la donna è convolata a nozze con Flavio Briatore ma il loro matrimonio non era destinato a durare.

Dopo lo separazione con il celebre imprenditore, sono circolati mille rumors in merito alla sua vita privata. Tutti la ricondanno per aver partecipato anche al Grande Fratello Vip in cui ha vissuto un flirt con Pierpaolo Pretelli senza mai giungere ad una relazione seria. In ogni modo, la donna non si è mai esposta pubblicamente con nessun ipotetico fidanzato, motivo per il quale le persone ipotizzano che lei stessa sia sottoposta ad un contratto prematrimoniale con Flavio Briatore.

Tuttavia, adesso la realtà sembra essere un’altra. Dopo le numerose indiscrezioni emerse in merito ad una presunta liaison, Elisabetta e Giulio Fratini non vogliono più nascondersi. La coppia si è lasciata paparazzare durante la loro vacanza a Dubai da “Chi Magazine” il quale ha rivelato come si sono conosciuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Per la prima volta, i due sono visti su un treno sul quale stavano viaggiando. Inizialmente, Giulio Fratini non avrebbe riconosciuto la donna. Solo dopo aver letto il suo nome e cognome sulle valigie si sarebbe reso conto che era lei. Una volta tornato a casa, l’imprenditore le avrebbe scritto un messaggio il quale non è mai stato letto. Tuttavia, il destino ha voluto fargli incontrare di nuovo un anno dopo.