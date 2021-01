Elisabetta Gregoraci operata dopo il Grande Fratello Vip: “Problema all’utero”

Un’altra puntata ricca di emozioni quella di Verissimo: ospiti da Silvia Toffanin Elisabetta Gregoraci e Marzia, sua sorella minore. La showgirl ha raccontato cos’è successo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

La showgirl si è sottoposta ad un intervento chirurgico di origine ginecologica. L’ex moglie di Flavio Briatore ha raccontato tutto alla sua cara amica Silvia Toffanin che ha ricordato l’importanza della prevenzione.

“Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un polipo all’utero. Se devo dirti la verità, lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma, ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.

Seppur è stato un piccolo intervento, Elisabetta Gregoraci si è impaurita anche ripensando alla mamma, scomparsa proprio a causa di un tumore. Queste cose, molto spesso, sono genetiche e sia per lei che per Marzia è importante la prevenzione.

La mamma di Elisabetta si è ammalta a trentasei anni, molto giovane ha combattuto con la sua malattia. La donna si è spenta poco dopo l’arrivo del piccolo Nathan, una ferita mai rimarginata per la showgirl.

L’amore dei suoi genitori è stato sempre forte e un esempio per le due sorelle. Anche durante il Grande Fratello Vip il papà delle donne ha ricordato la moglie. I due erano legatissimi e i ricordi di infanzia in Calabria sono una certezza per la donna.

La showgirl è uscita dalla casa proprio per riabbracciare suo figlio e fargli vivere gli stessi ricordi che ha vissuto lei: