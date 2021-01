Silvia Toffanin anticipa la primavera ma sapete quanto costa la giacca rosa griffata?

Silvia Toffanin guarda avanti e pensa già alla primavera: la giacca color rosa è per chi non ha problemi di budget!

Silvia Toffanin è la donna immagine del sabato pomeriggio di Canale 5. Da anni la brava e bella conduttrice è insostituibile. In termini di eleganza, mai ha deluso gli ammiratori. Ieri, sabato 23 gennaio 2021, è tornata in tv con una nuova puntata di Verissimo.

Silvia Toffanin: le ospiti di sabato 23 gennaio

Credit: Verissimo – Canale 5

Tanti, come al solito, gli ospiti che hanno deciso di raccontarsi: da Asia Argento, reduce da una autobiografia, a Cristina Chiabotto, fresca fresca di gravidanza (aspetta una bambina), fino ad Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, “alleatesi” per il singolo Pezzo di cuore, già un successo.

Non plus ultra della raffinatezza

A suscitare la curiosità dei telespettatori è stata, però, ancora una volta la padrona di casa, che ha portato un tocco di freschezza con un outfit rosa che rimanda tanto alla stagione primaverile. La sua giacca doppio petto è il non plus ultra della raffinatezza e i fan glielo hanno voluto dire via social.

Se nelle scorse settimane Silvia Toffanin aveva prediletto look tipicamente invernali, per l’appuntamento numero 16 della stagione in corso di Verissimo ha desiderato “infrangere” le regole. Ha indossato un blazer rosa firmato Alberta Ferretti, un capo a doppio petto con revers a punta, tasca a filetto sul petto e tasche frontali con pattina.

Blazer rosa di Alberta Ferretti

Lo avete visto e intendete assolutamente accaparrarvelo? Prima di ordinarlo assicuratevi di avere sufficienti disponibilità economiche: sul web è in vendita a 1.065 euro! Sebbene sia per il 44 per cento in lana vergine, il colore è talmente vitaminico da riuscire a offrire un piccolo tocco di primavera.

Silvia Toffanin: pantaloni in abbinamento

In abbinamento, la Toffanin ha adottato dei pantaloni in rosa della medesima Maison da 430 euro e dei décolleté con il tacco a spillo in fucsia di Le Silla da 486 euro. I capelli li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati sul davanti, mentre per quanto riguarda il trucco ha puntato su una linea di eye-liner piuttosto marcata.