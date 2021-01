Elisabetta Gregoraci ospite di Verissimo: frecciatina al vetriolo per Pierpaolo e Giulia Salemi

A Verissimo ospite speciale Elisabetta Gregoraci, invitata dalla padrona di casa e presentatrice del programma Silvia Toffanin. L’ex gieffina ha toccato diversi argomenti nella sua intervista, tra cui un piccolo problema di salute e diverse stoccate al vetriolo per Pierpaolo Pretelli e la relazione che il ragazzo ha da poco intrapreso all’interno della casa del GF VIP con Giulia Salemi.

Alla conduttrice, EliGreg dice: “Giulia e Pierpaolo? stanno bene insieme. Se lui è innamorato? Chiedilo a lui, ormai sono diventata diplomatica a rispondere, ho imparato. La nostra amicizia è stata molto bella, pura e vera e si può vedere anche nelle immagini, traspare tutto. Il resto è televisione, ma alcune scene sembrano doppie, un po’ un copia e incolla. Magari gli autori si sono divertiti un po’”.

Ovviamente la Toffanin trova l’argomento assai interessante e sprona la sua ospite a dire di più. Così Elisabetta Gregoraci aggiunge: “A loro auguro tanta felicità e di stare bene, ma ovviamente quello che vivi là dentro è un’altra realtà ed è tutto ovattato, vedremo fuori: sarà la prova del nove. Là vedranno i loro veri caratteri e come andrà fra di loro”.

La badessa vuole mettere le cose in chiaro e ribadisce che comunque lei è sempre single e anche se si è più volte ipotizzato un ritorno di fiamma con Flavio Briatore, lei smentisce categoricamente la notizia. Nulla togliendo alla famiglia che i due hanno creato con il figlio Nathan Falco. Ma entrambi sono comunque ben lontani dal pensiero di poter tornare insieme come coppia di fatto.

Infatti a tal proposito cita testualmente: “Io sono sempre single, ho letto che dicono che sia tornata con Flavio, mi diverto a leggere certe cose. Ho un ottimo rapporto con lui, lo adoro, siamo una famiglia, ma non siamo tornati insieme”. Tanti i fan che vorrebbero vedere un ritorno di fiamma tra EliGreg e Pierpaolo Pretelli. Chissà, forse se non ci fosse stata la Salemi oggi Elisabetta avrebbe preso decisioni ben diverse sull’andamento della storia che stava per nascere.