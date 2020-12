Elisabetta Gregoraci: pazza di gelosia, si scaglia contro Pretelli

Ieri è andata in onda una puntata importante del GF Vip. Al centro della discussione si trovano ancora una volta loro: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Elisabetta Gregoraci, presente in studio, attacca durante Pierpaolo, ridicolizzandolo. Ma perché questo comportamento?

A prima occhiata si direbbe proprio che la Gregoraci sia gelosa del rapporto con Giulia. Ovviamente, il culmine di questo sentimento è esploso quando Giulia e Pierpaolo si sono baciati in diretta tv. Quando Elisabetta era ancora nella casa, il suo rapporto con Pretelli era a dir poco affiatato, ma non si è mai arrivati alla formazione di una vera coppia. Quando EliGreg è uscita, Pierpaolo ha rivolto le sue attenzioni a Giulia, arrivando a baciarla sotto il vischio.

Proprio questi avvenimento ha scatenato la furia della Gregoraci contro Pretelli, durante l’ultima diretta. “Certo che crea più dinamiche la mia foto che tutti loro lì dentro” è stato il primo commento della Gregoraci. Subito dopo, l’attacco alla Salemi e a Pretelli: “Se sono felici? Me lo auguro per loro, ma sono d’accordo con Stefania Orlando, alcuni passaggi sono copia e incolla”. Pretelli allora ha risposto, spiegando i suoi comportamenti: “Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona”.

Poi ha aggiunto, su quanto accaduto con la Gregoraci nella casa: “Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo”. Quella bellissima intesa che era nata tra Elisabetta e Pierpaolo, ieri è decisamente arrivata ad un punto fermo. Nel frattempo, anche il rapporto con Giulia sembra stia prendendo una strana piega. Sembra quasi che Pretelli stia tornando sui suoi passi. Pretelli, infatti, ha spiegato di aver paura di stare facendo le cose troppo di fretta, e vorrebbe rallentare per non fare scelte avventate. Questa consapevolezza nasce anche dalla convinzione che, con Elisabetta, la fretta è stata il suo tallone d’Achille.

Ecco le parole di Pierpaolo: “C’è sempre quella paura di sbagliare, mentre con Elisabetta ero partito a cento proprio. Non mi frenavo in niente, anzi poi è arrivato un punto in cui pretendevo anche delle decisioni dall’altra parte”. A quanto pare, Pierpaolo Pretelli sta vivendo con molta più apprensione il rapporto con la Salemi, diversamente da quanto fatto con Elisabetta. Il ragazzo si tormenta nella notte, pensando al da farsi. Al mattino, inevitabilmente, è molto confuso, ma il desiderio di abbracciare Giulia è irresistibile, quando la vede.