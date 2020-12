Pierpaolo Pretelli: il regalo per il piccolo Leo ha commosso tutti

Pierpaolo Pretelli è uno dei personaggi più apprezzati in questa edizione del Grande Fratello Vip. Il flirt con Elisabetta Gregoraci ha fatto parlare molto all’esterno della casa. Oggi dopo l’addio di Elisabetta, Pierpaolo sembra aver trovato una certa sintonia con Giulia Salemi. I due da qualche giorno sembrano molto vicini tanto che nelle scorse ore è arrivato anche un primo bacio.

Ma nella mente di Pierpaolo c’è anche suo figlio Leonardo, il bambino avuto da Ariadna Romero che lo scorso luglio ha compiuto 3 anni. Siccome quest’anno i ragazzi hanno trascorso il Natale rinchiusi in casa e quindi lontano dai propri cari, gli autori hanno concesso ai concorrenti la possibilità di inviare un regalo ai proprio cari. Pierpaolo Pretelli ha subito pensato al piccolo Leo e l’apertura del regalo è stato documentato via social da mamma Ariadna.

La modella dopo aver scartato il regalo con il piccolo Leonardo ha letto lui la lettera dicendo che papà lo ama tanto. La reazione di Leo è stata talmente tenera da essere subito rimbalzata sui social. Le storie di Instagram della modella sono proseguite con la realizzazione in diretta del puzzle da cui è venuto fuori una dolcissima foto della famiglia al completo. Il regalo di Pierpaolo Pretelli, del resto, ha colpito il cuore non solo di Leo ma di tutti i fan.

Il regalo era un puzzle composto da una foto in cui c’erano tutti e tre insieme. Nonostante i due genitori di Leo si siano lasciati da qualche tempo, l’affetto e il rispetto è rimasto invariato. Hanno saputo costruire un rapporto solido, soprattutto per rendere più semplice e felice la vita del piccolo. Pierpaolo che come detto sta avendo una forte sintonia con Giulia, anche se lui stesso ha confessato di non voler correre troppo: “Se deve succedere, succede. Io personalmente mi freno poco, però in questo caso mi rendo conto che vado un po’ più con i piedi di piombo. Cerco di non fare passi falsi”.