Silvia Toffanin pronta alle nozze con Piersilvio Berlusconi? L’indiscrezione

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie più solide e amate del mondo dello spettacolo. Solo qualche settimana fa il dirigente dell’azienda aveva svelato i vari cambiamenti dei palinsesti Mediaset che ci saranno a partire dal prossimo autunno. Tra le tante novità in vista, ci sarà la doppia conduzione di Verissimo da parte di Silvia Toffanin che si prepara a prendere il posto di Barbara D’Urso.

Silvia Toffanin sostituirà Barbara D’Urso nella domenica pomeriggio. Infatti, come anche svelato da Piersilvio Berlusconi, la padrona di casa di Verissimo terrà compagnia a tutti gli italiani con un doppio appuntamento. Verissimo, dunque, ci sarà anche la domenica pomeriggio, in un’edizione in cui verranno approfonditi alcuni argomenti.

Lo stesso Piersilvio Berlusconi ha dichiarato che non è stato facile convincere la sua compagna a raddoppiare l’appuntamento televisivo con il programma. Dunque, dopo aver ripristinato il ruolo di Barbara D’Urso, sarà proprio la compagna del figlio dell’ex premier a prendere il suo posto la domenica pomeriggio.

Silvia Toffanin si sta preparando alle nozze con Piersilvio Berlusconi?

Aria di novità non solo in casa Mediaset ma anche nella famiglia Berlusconi. In questi giorni, infatti, stanno diventando insistenti le voci sui fiori d’arancio tra la padrona di casa di Verissimo e il figlio di Silvio Berlusconi.

Stando a quanto pubblicato dal settimanale ‘Nuovo’, oltre ad aver accettato il progetto della doppia conduzione di Verissimo, Silvia Toffanin avrebbe detto sì anche ad un altro tipo di proposta. Si tratta ovviamente della proposta di matrimonio che il figlio dell’ex premier avrebbe rivolto alla sua compagna.

Infatti, come rivelato dal giornale, la conduttrice ha accettato di condurre Verissimo tutte le domeniche solamente perché Piersilvio Berlusconi avrebbe proposto alla conduttrice il matrimonio. Ricordiamo che Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Dopo anni d’amore, dunque, presto potrebbe arrivare il fatidico sì.