Elisabetta Gregoraci riceve un misterioso regalo: nuova fiamma?

Elisabetta Gregoraci ha lo scorso 8 Febbraio festeggiato il suo 41esimo compleanno. Tanti i messaggi di affetto ricevuti per questo giorno speciale sia da colleghi del mondo dello spettacolo, sia dai suoi numerosi fan. Qualche giorno fa, la showgirl ritornando su quel giorno speciale ha postato sul suo profilo Instagram il video di una torta di compleanno con su scritto “Auguri di buon compleanno Elisabetta”.

Fonte: Instagram

Nel contenuto comparso sui social, la donna ha ringraziato l’autore di questo meraviglioso gesto. Alcuni fan, certamente, si saranno chiesti chi sia stato a compiere ciò, se una sua amicizia o se possa essere stato un ammiratore segreto. La Gregoraci non ha voluto svelare altro alimentando il mistero sull’autore di quella torta. Intanto il giorno del suo compleanno la sorpresa più bella l’ha ricevuta da suo figlio Nathan che ha celebrato la mamma con un dolce messaggio pubblicato poi sui social.

Elisabetta Gregoraci vittima di uno scherzo de Le Iene

Social che si dimostrano molto importanti per la Gregoraci. Infatti la showgirl è stata la protagonista di uno scherzo delle Iene che sarà mandato in onda il prossimo martedì, dove gli hanno fatto credere che il suo profilo Instagram fosse stato hackerato.

Fonte: Mediaset

“No io non ce la posso fare, io non dormo più la notte, io non ce la posso fare, mi sono rotta i cogli*ni” – è la reazione della ex moglie di Flavio Briatore inconsapevole di essere ripresa dalle telecamere del programma cult di Italia 1.

Fonte: Mediaset

La Gregoraci è scossa dalla notizia al punto da dire: “me ne vado su una isola privata e non voglio più sapere niente”. Poi si confronta con la sorella Marzia Gregoraci invitandola a fare una storia per avvisare i fan e follower: “fai una storia dove c’è scritto stiamo risolvendo il problema ad Elisabetta con la polizia. Fai una storia così”. La sorella però rifiuta di fare questa storia, ma Elisabetta va su tutte le furie: “scusa dici che abbiamo un problema tecnico, adesso stiamo risolvendo con Elisabetta. Ma che non la vuoi fare? Sei mia sorella”. Marzia allora le domanda: “ma se ti bloccano il profilo?” con la Gregoraci che ribatte “ma che me ne fotte, peggio di così”.