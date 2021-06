Elisabetta Gregoraci ha commosso il web pubblicando uno scatto in compagnia della mamma prematuramente scomparsa

Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, è ripartita alla grande. In questo periodo è impegnata in Puglia nella conduzione di Battiti Live, il programma incentrato sulla musica da lei condotto.

In questi giorni, la showgirl calabrese sta anche trascorrendo le giornate in barca insieme a Tommaso Zorzi, ex coinquilino della casa di Cinecittà e il compagno Tommaso Stanzani, anch’egli impegnato nel corpo di ballo del programma della Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci però, proprio oggi, ha trovato il tempo di ricordare la mamma scomparsa prematuramente qualche anno fa. Con una storia postata su Instagram ha messo una foto in compagnia della donna e una dedica che strappa le lacrime:

Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me. Odio questo numero. Dovunque tu sia, sappi che mi manchi. Sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo, mamma.

Anche durante il reality condotto da Alfonso Signorini, la donna ha spiegato quanto fosse legata alla mamma e quant’è stata male quando la malattia l’ha portata via. Proprio il legame con la mamma l’ha spinta a lasciare prima la casa del GF VIP per tornare da suo figlio Nathan Falco.

La famiglia della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci è molto unita, anche con la sorella Marzia la donna ha un bellissimo rapporto. Motivo per il quale lei tiene ancora in piedi il rapporto di amicizia con l’ex marito Flavio Briatore.