Giovane, bello e talentoso, Tommaso Stanzani è uno dei ballerini di Amici di Maria De Filippi che più ha lasciato il segno in questa edizione. Ora, il giovane reduce dalla maturità, si sta godendo l’estate: con lui anche Tommaso Zorzi con il quale sembra aver una relazione.

Il ballerino, impegnato ora nel programma di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, ha avuto il tempo di rilasciare una breve intervista a SuperGuida TV dove ha essenzialmente riassunto cosa sta vivendo questo periodo.

Incalzato dal giornalista ha risposto alla fatica domanda: “Torneresti nel talent show in qualità di ballerino professionista?”. Tommaso Stanzani è stato sincero e ha dichiarato:

Il pensiero mi mette un po’ di ansia però non sono una persona che si spaventa. Sarebbe davvero bello e mi piacerebbe tanto. Non è arrivata nessuna proposta però.

Al contrario, nel cast della prossima edizione tra i protagonisti spunta Giulia Stabile, vincitrice di questa edizione. Il ragazzo ha poi parlato senza peli sulla lingua della relazione che sta vivendo con Tommaso Zorzi che è essenzialmente soppiantata dai mille gossip.

Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso.

Proprio recentemente, in un video pubblicato dal compagno, il ragazzo balla sotto agli insulti omofobi di un telespettatore. Al riguardo ha dichiarato:

“Quel video è fantastico perché è la dimostrazione che mentre mi veniva rivolto quel commento io continuavo a ballare, a ridere e a fregarmene. La miglior cosa quando si ha a che fare con persone ignoranti è vestirsi del sorriso migliore e far vedere che si sta bene. Sono loro che devono stare male. Io non mi permetto di insultare persone che non conosco e questo a prescindere dall’orientamento sessuale”