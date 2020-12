La puntata di venerdì 4 dicembre del Grande Fratello Vip è stata davvero ricca di novità. Tra chi abbandona e chi resta, un’altra volta la protagonista è stata Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini l’ha voluta in studio per convincerla a rimanere nella casa.

Tuttavia, neanche le avance del conduttore hanno convinto la showgirl calabrese a rimanere all’interno della casa di Cinecittà. Per la donna la priorità è tornare dal piccolo Nathan Falco con cui voleva a tutti i costi passare il Natale.

Dopo il tentativo del conduttore, l’argomento si è sposato su una questione che da settimane ormai viene discussa in tutti i salotti televisivi. Alfonso Signorini ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci se tra lei e il suo ex marito ci fosse davvero un contratto post matrimoniale. La donna ha risposto:

Guarda, sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda Alfonso. Così posso rispondere in maniera tranquilla e milioni di spettatori possono ascoltarmi. Assolutamente non c’è nessun contratto che dice che io non mi possa rifare una vita. Quindi questa è una cosa falsa che c’è in giro. L’unica cosa che c’è, posso parlarne tranquillamente, è che nel momento in cui io e lui ci rifacciamo una vita con un’altra persona, non dobbiamo subito introdurre nessun partner a nostro figlio Nathan. Solo questo, ma non c’è altro.