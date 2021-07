Ritorna quest’estate Battiti Live, la kermesse musicale organizzata da Radio Norba con tappe in diverse località della Puglia. Qualche giorno fa è andata in onda su Italia 1 la prima puntata dal castello di Otranto. Alla conduzione sempre Elisabetta Gregoraci che per l’occasione ha indossato un abito davvero molto sensuale. La soubrette calabrese ha scelto un vestito che ha messo in mostra il suo generose décolleté. Una scelta che ha messo in difficoltà diversi ospiti che si sono alternati sul palco.

Uno di questi è stato Irama. Il 25enne dopo la sua esibizione canora è stato chiamato da Elisabetta per commentare la sua performance, ma l’occhio vigile dei telespettatori non hanno potuto non notare come Irama non riuscisse a tenere in alto lo sguardo.

L’occhio è caduto più volte sulla scollatura dell’ex moglie di Flavio Briatore. “Irama vistosamente in difficoltà a non guardare il petto della Gregoraci”, ha scritto qualcuno su Twitter. Mentre qualcun altro ha sottolineato: “Elisabetta Gregoraci ha mandato in crisi Irama”. E poi ancora: “Irama fissato a guardare la scollatura della Gregoraci, mi ha spezzato”.

Irama che causa covid non ha potuto partecipare fisicamente all’ultimo Festival di Sanremo. Una notizia che lui stesso ha ammesso di averla presa inizialmente con filosofia salvo poi addolorarsi per la mancata partecipazione.

“Sul momento l’ho presa con filosofia, erano le regole, ma quel palco mancato mi ha riempito di dolore. Sarebbe stato un momento magico” – ha confessato il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni.

Per Irama questo potrebbe essere un anno decisivo, dal momento che l’artista vorrebbe presto esportare la sua musica all’estero: “Da tempo ho voglia di far ascoltare la mia musica all’estero senza avere paura di sentirmi fuori luogo. Il fatto che Mediterranea abbia ottenuto cinque dischi di platino mi rende felice”. Intanto la sua estate non prevede vacanze: sono tante le date e le ospitate fino a settembre.