Irama in bilico al Festival di Sanremo 2021: ecco cosa sta succedendo

Un inizio non promettente per il Festival di Sanremo 2021: ieri sera è andata in onda la prima puntata di questa stagione, ma non senza imprevisti. Il cambio di scaletta è stato deciso all’ultimo: al posto di Irama ha cantante Noemi.

Il motivo è da ricercare sempre nel Coronavirus: nello staff del cantante reduce da Amici di Maria De Filippi è risultato un positivo. Il cantante si è sottoposto a tampone e in attesa dell’esito ha dovuto comunque fare la quarantena.

Nonostante sia ancora negativo, il ragazzo dovrebbe comunque sottoporsi a una quarantena preventiva. Secondo il regolamento, quindi, il cantante doveva essere escluso dalla gara, tuttavia, ad avanzare la proposta è stato Amadeus.

Il direttore artistico di Sanremo 2021 ha proposto di tenere in gara il cantante mandando in onda il video della sua esibizione. La richiesta sembra essere stata accolta anche dalle case discografiche:

“Come diceva Fasulo, da regolamento Irama si dovrebbe ritirare. Ho pensato che purtroppo questo potrebbe accadere anche ad altri cantanti in gara. Un artista potrebbe trovarsi a saltare anche la finale. Chiedo a tutti i cantanti, se sono d’accordo di tenere in gara Irama, mandando in onda il video della prova generale. Questo permetterebbe a Irama di essere in gara“.

La reazione del giovane cantante è stata però controversa, ma è comprensibile che un pizzico di amarezza rimanga:

Sono grato che mi sia stata tesa la mano, dall’altra parte, però, c’è la mia mortificazione perché non potrò esibirmi come volevo esibirmi. Non c’è stato un momento in cui ho pensato di accettare o non farlo, ma dopo un confronto abbiamo deciso di accettare, ringraziando, ma consapevole del mio dispiacere, e del fatto che non sarà la performance che è stata preparata.

Vedremo come andrà a finire, se non altro il cantante può avere un’ultima possibilità.