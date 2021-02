Elisabetta Gregoraci sfida Antonella Elia a colpi di look. Sapete quanto costa l’ultimo vestito sfoggiato? Il prezzo è faraonico!

L'outfit di Elisabetta Gregoraci al GF Vip regge il confronto con quello di Antonella Elia. Il prezzo non è proprio per tutte le tasche!

Questo venerdì è andata in onda su Canale 5 la 41esima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra i concorrenti eliminati presenti c’era Elisabetta Gregoraci, che stupisce ogni volta il pubblico attraverso i suoi originali look.

Elisabetta Gregoraci ritorna agli abiti scollati

Ad esempio nell’appuntamento precedente aveva sfoggiato un abbinamento “tricolore” richiamante la bandiera italiana: camicia verde, gonna bianca e scarpe rosse. Stavolta ha accantonato le mise da signora con camicette e cardigan per tornare agli abiti scollati da lei tanto amati: nel corso della serata è apparsa scintillante con un bianco vestito con orlo simmetrico, impreziosito da frange con i cristalli.

Stile Charleston

Il taglio dell’abito è davvero semplice, ma si contraddistingue per le frange scintillanti che rimandano ai tipici modelli degli anni Venti, stile Charleston.

A renderlo contemporaneo è la scollatura chic a bustier e l’orlo asimmetrico, che lascia le gambe scoperte. Il capo è firmato PLEASEDONTBUY by Twinset, ma non è in vendita. Difatti, si tratta di un servizio di noleggio abiti.

Tenuto botta ad Antonella Elia

Nella fattispecie, il modello si chiama Charlene ed è in crepe di seta. Al vestito Elisabetta ha abbinato i sandali di Aquazzura e un paio di orecchini sparkling di Marina Fossati. Potrebbe consistere nel modello Celeste, con un cinturino alla caviglia e un intreccio sul piede, immesso in commercio sui portali e-commerce alla cifra di 995 euro. Insomma, in termini di stile ha tenuto botta ad Antonella Elia, incoronata a furor di popolo regina, nella sfilata improvvisata in puntata.

Elisabetta Gregoraci si affida allo stylist Giuseppe Dicecca

Nelle immagini condivise sui social media, Elisabetta Gregoraci ha taggato Giuseppe Dicecca, il suo nuovo stylist che da alcune settimane sta per lei sperimentando outfit inediti, puntando su brand meno rinomati e colori sgargianti. Nelle recenti ospitate si è mostrata con un capo fucsia di Giorgia Arcidiacono e un mini dress floreale firmato Marcobologna. Alle proposte supersexy alterna look più sobri, formati da cardigan e gonne midi.