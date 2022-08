Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci? L’indiscrezione

In questi ultimi giorni Elisabetta Gregoraci si ritrova al centro del gossip per un presunto flirt. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la conduttrice di Battiti Live avrebbe un nuovo amore. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della showgirl? Scopriamolo insieme.

Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci? A lanciare il gossip è il settimanale ‘DiPiù’. Il giornale ha infatti svelato che l’ex moglie di Flavio Briatore starebbe frequentando un uomo. C’è da dire che il diretto interessato non è estraneo al mondo dello spettacolo ed l’ex fidanzato di una nota conduttrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Lui è Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise. Sono molti gli indizi che confermerebbero il gossip riguardo il presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Più volte, infatti, i due sono stati avvistati insieme al Twiga, il locale che Flavio Briatore ha insieme a Daniela Santanché.

Sembra inoltre che i due siano stati paparazzati in atteggiamenti che farebbero pensare alla nascita di una presunta storia d’amore, anche se non è finita qui. C’è da dire infatti che Giulio Frantini e l’ex gieffina hanno iniziato a seguirsi sui social.

Nonostante il gossip in circolazione in queste ore, i diretti interessati non hanno smentito né confermato le voci sul loro conto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Elisabetta Gregoraci abbia effettivamente un nuovo amore.

Giulio Frantini, chi è il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Come già anticipato, in questi ultimi giorni i principali giornali di cronaca rosa hanno attribuito alla conduttrice di Battiti Live il flirt con Giulio Fratini. Ma chi è colui che ha rubato il cuore della showgirl? Stando alle informazioni circolanti Giulio Fratini è un manager che lavora nell’azienda di famiglia.

C’è da dire che il trentenne non è estraneo al mondo dello spettacolo. Giulio Fratini, infatti, è l’ex fidanzato della conduttrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Roberta Morise.