Elisabetta Gregoraci, sono ore di apprensione: “E’ ancora sotto i ferri, sono in ansia”

Elisabetta Gregoraci da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip sicuramente ci ha guadagnato in termini di popolarità. Prima il flirt con Pierpaolo Pretelli nella casa che ha fatto molto parlare, poi l’ex velino ha virato verso Giulia Salemi con la Gregoraci che ha continuato ad essere messa in mezzo. Sui social la calabrese è sempre molto attiva con i suoi fan. In attesa di di nuovi sviluppi professionali, Elisabetta si sta godendo il relax nella sua casa di Montecarlo insieme a suo figlio Nathan.

Qualche giorno fa però ha fatto preoccupare tutti su Instagram, dopo che quasi in lacrime ha svelato che la sua cagnolina, Diva, doveva sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico ad una zampa.

Elisabetta Gregoraci in ansia per la cagnolina Diva

“Sono molto agitata e ancora in ansia” – ammette la Gregoraci, che poi spiega con una delle sue stories sempre su Instagram: “Ciao ragazzi buon pomeriggio come state? Io oggi sono ancora un po’ così, Diva la stanno operando. Ha iniziato un pochino dopo l’operazione, è ancora sotto i ferri. Speriamo che vada tutto bene incrociamo le dita, e vi mando un bacione grande”.

Poi dopo qualche ora gli sviluppi che tutti i fan attendevano: “Ciao ragazzi l’operazione di Diva è finita, grazie a Dio lei sta bene si sta svegliando piano piano, rimane in ospedale questa sera però domani la potrò portare a casa. Grazie per tutto quello che mi avete scritto e per il vostro affetto. Sto meglio non vedo l’ora di vederla domani”.

Per fortuna tutto è andato per il meglio e la cagnolina Diva potrà ben presto riprendere la sua vita normale. Chi ha in casa un gatto o un cane sa benissimo come questi diventino ben presto elementi della famiglia, e come tali vanno accuditi e curati al meglio. Gli animali danno tanto in termini di affetto e di amore e per questo è giusto che questo amore venga ricambiato nel migliore dei modi.