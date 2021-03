Elisabetta Gregoraci sparita dalla tv: ecco il motivo

Elisabetta Gregoraci ha abbandonato anzitempo il Grande Fratello Vip. La showgirl era una delle concorrenti che stava facendo parlare più di sé a causa del flirt con Pierpaolo Pretelli, di qualche anno più giovane di lei. Dopo l’ingresso nella casa di Giulia Salemi lo scontro tra le due si era fatto avvincente, ma alla fine prima di Natale la Gregoraci ha deciso di ritirarsi dal gioco per festeggiare le festività in compagnia di suo figlio.

Da quel momento per lei oltre alle solite ospitate durante le puntate serali del reality il nulla. La Gregoraci sembra essere uscita dai radar televisivi. Un’assenza notata anche dai telespettatori. Uno di questi ha approfittato della rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone sulla rivista Nuovo Tv per chiedere come mai l’ex moglie di Flavio Briatore non si veda più in televisione.

Elisabetta Gregoraci, per Cecchi Paone gli eccessi non le hanno fatto bene

Il giornalista ha risposto: “Qualche eccesso al Gf Vip non le ha fatto sicuramente bene, ma recupererà a breve. In passato è già stata protagonista in tv“. Insomma secondo Cecchi Paone i suoi eccessi nella casa del Grande Fratello Vip non hanno giovato certamente per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ma siamo convinti, così come lo è il giornalista, che ben presto la Gregoraci tornerà in scena in televisione. Magari alla conduzione di Made in Sud che ha condotto molto bene negli anni scorsi.

Intanto però Pierpaolo Pretelli continua a lanciare benzina sul fuoco a riguardo il flirt che ha avuto con la Gregorari nella casa. Durante una puntata di Casa Chi l’ex velino ha svelato che secondo lui la Gregoraci non sarebbe andata oltre perché fuori dalla casa aveva una persona che l’aspettava.

“Che ci fosse un’altra persona l’ho scoperto fuori dalla Casa e lo avevo capito anche dentro la Casa. Mi ero fatto un’idea su alcuni aerei che arrivavano…” – ha detto.

Un’allusione prontamente smentita da Elisabetta che ha definito una pagliacciata la dichiarazione fatta da Pretelli.