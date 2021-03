Pierpaolo Pretelli rivela i messaggi misteriosi che EliGreg gli scriveva sulle mani

Il GF Vip è terminato ma ci sono molte cose in sospeso. Una tra le tante vicende irrisolte che continuano a tormentare i fan è la mancata liaison tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due si erano molto avvicinati durante i primi mesi del reality, finché l’ex moglie di Flavio Briatore non ha deciso di frenare la conoscenza. Effettivamente, la cosa si è risolta con un nulla di fatto.

Ma ora che la casa di Cinecittà ha chiuso i battenti, tutti attendono novità e Pierpaolo ed Elisabetta sono tornati sotto i riflettori. A prendere l’argomento è stato proprio l’ex velino, che durante un’intervista a CasaChi ha dichiarato:

“Io non ho mai detto di essermi davvero innamorato di Elisabetta Gregoraci. Ho sempre specificato che era una sorta di cotta. Sì, è vero che ho pianto per lei. Ma sai quando si prendono queste cotte e non vieni proprio ricambiato. Lei in tanti modi mi ha fatto capire qualcosa, poi ha sempre parlato di amicizia. Quindi io ho sempre rispettato le sue posizioni. Sono molto sensibile, la mia sensibilità mi ha portato al pianto, ma non significa che io sia stato innamorato di lei. In quel momento nella casa avevo quella cotta, ma finita lì nulla di più”.