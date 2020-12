La tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip è di nuovo alta. Tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi gli animi non si placano. Se per due giorni le showgirl si sono tenute a distanza, oggi è successo di nuovo il caos.

Quello che ha adescato l’attenzione del pubblico però, sono alcune frasi di Elisabetta Gregoraci nei confronti del suo ormai ex marito Flavio Briatore. Ma andiamo per orine.

La showgirl calabrese si è rivolta a Giulia Salemi spiegando da dove nascono i suoi dissapori. E cosa in questo momento la preoccupa: la reazione dell’imprenditore.

Avevi detto che non ne avresti più parlato e che era chiusa. Poi in puntata vedo che hai fatto mille confessionali dove parlavi di quella storia, allora mi sento presa in giro. A parte che so già che quello (Briatore, ndr) è incavolato di sicuro, ma poi anche per me e te, ci eravamo dette di non parlarne più e non è stato così.

La showgirl ha ammesso le sue colpe, ma ribadendo che fuori ci sono degli avvocati che aspettano di presentarle il conto. Flavio Briatore d’altronde non ha mai voluto che lei entrasse nella casa del GF VIp.

Le mie espressioni non sono state delle migliori ok, ma ho puntualizzato che non eravamo in vacanza insieme e poi c’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo. Lui non sta facendo il GF, poi escono giornali e cose e lui si arrabbia molto. Lo mettiamo in mezzo e mi devo sorbire avvocati e altre cose. Non mi piace questa cosa. Io conosco Flavio che si arrabbia molto, lui dice ‘non faccio io il GF non mi tirare in mezzo’.

Elisabetta Gregoraci cerca un punto di incontro?

Avvocati e Briatore a parte, le due hanno provato di nuovo a chiarire, ma con evidenti scarsi risultati. La donna continua a sostenere di avere ragione e Giulia Salemi non cede. La Gregoraci ha proseguito:

Calcola che io in confessionale ho detto ‘non voglio parlare di questa faccenda, di mezzo c’è un’altra persona e non intendo andare oltre’. Il GF mi ha rispettata e non mi ha più fatto domande, tu invece hai fatto più confessionali su questo argomento, capisci la differenza?