L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Giulia Salemi sembrava non aver creato particolari danni. Alfonso Signorini ha però deciso di lanciare la bomba e sono emersi vecchi rancori in merito ad una vacanza in Sardegna con Elisabetta Gregoraci.

Le due donne sono ormai da giorni ai ferri corti, sostenendo due versioni diverse. Elisabetta Gregoraci in un primo momento ha preferito mantenere il silenzio per poi agire diversamente nei giorni successivi.

La donna, chiamata in confessionale, ha specificato perché non vede di buon occhio la coinquilina. Oltre alle troppe carniere nei confronti di Flavio Briatore, la showgirl ha sostenuto delle cose davvero pesanti.

Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire.

La donna ha poi risposto alle insinuazioni di Giulia che le direbbe che fino qualche tempo fa era molto più snob di come si mostra nella casa di Cinecittà.

Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere una snob, assolutamente, ma anzi. Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale. Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente.

Queste parole hanno ovviamente ferito l’influencer che è scoppiata in un lungo pianto. Se in un primo momento sembrava aver affrontato bene la cosa, ora le circostanze sono cambiate e spiega: