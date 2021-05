Sono passati ormai diversi giorni da quando il pilota Stefano Coletti ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto in compagnia di Elisabetta Gregoraci accompagnate da teneri cuoricini rossi. Il pilota ha spiegato che tra lui e la showgirl calabrese c’è in corso una frequentazione.

Stefano Coletti ha più volte ribadito che tra lei e l’ex moglie di Flavio Briatore il rapporto è nato solo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. I fan però non sarebbero della stessa opinione.

Elisabetta Gregoraci è stata infatti tempestata da insulti perché a tutti è tornata la memoria a quanto, nel percorso nella casa di Cinecittà, alla donna era stato già attribuito questo flirt.

Ora a rompere il silenzio, è la conduttrice in persona che ha publicato un lungo sfogo sulle sue storie Instagram. Il post inizia così:

La showgirl prosegue ponendo l’attenzione sulla sua vita privata, spiegando che al momento non se la sente di parlare di relazioni e amore:

Come tutte voi sono stata innamorata, ho sofferto per amore, ho fatto scelte sbagliate, ho pianto di gioia e sono stata triste. Ma questo fa parte della vita. Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata per rispetto mio e delle persone alle quali negli anni mi sono avvicinata per amicizia o per lavoro.