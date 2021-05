Colpetti sul cuore, striscioni e targhe personalizzate: sembra che tra Stefano Coletti e Elisabetta Gregoraci sia nato davvero l’amore. Se fino a qualche tempo fa il sospetto era solo velato ora, a confermare, è il diretto interessato.

Il ragazzo, qualche giorno fa, ha pubblicato una serie di scatti sul profilo Instagram che non lascerebbero alcun dubbio. I due sono ritratti sempre insieme e in ogni foto appare un cuoricino.

Ovviamente, le foto hanno scatenato le reazioni dei fan, soprattuto dei Gregorelli e di chi sosteneva chela showgirl calabrese sia entrata già fidanzata nella casa di Cinecittà. Il ragazzo subito dopo ha scritto:

Vedo tanti insulti. Ci tengo solo a dire che Elisabetta ed io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo iniziato a frequentarci negli ultimi due mesi…. quindi non è una bugiarda come state insinuando.

Il post è però scomparso poco dopo lasciando ancora un alone di mistero sulla quesitone. Solo qualche tempo dopo è apparsa l’ennesima storia di Stefano Coletti che mette in chiaro la situazione:

Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo assieme ai tempi del Gf, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non si merita sicuramente questo trattamento.

Quindi dove sarebbe la verità? anche la showgirl avrebbe subito chiarito la questione sui social lasciando però l’ennesimo alone di mistero? Per il momento non sembra esserci davvero amore, ma qualcosa sta forse nascendo? Insomma se tuona da qualche parte grandina..