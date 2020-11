Elisabetta Gregoraci ama vestirsi sempre elegante, alla moda e con abiti firmati. Anche nella casa del Grande Fratello la stiamo vedendo spesso indossare abiti, scarpe e vestaglie griffati e di un certo valore. L’ex moglie di Flavio Briatore ha portato un guardaroba di tutto rispetto composto da una serie di look eleganti e firmati che ha deciso di sfoggiare durante le dirette.

Fonte: Mediaset

Durante queste serate abbiamo avuto modo di vederla con un abito bianco di Alexander McQueen da migliaia di euro, con dei sandali firmati Gucci e ancora un bermuda in pelle di Bottega Venera dal valore di oltre 2.000 euro.

Di giorno invece la calabrese lascia nell’armadio i suoi vestiti scintillanti e ama vestirsi comoda con leggins, felpe e tute.

Ma anche per i look casual spesso non manca lo stile. La Gregoraci non rinuncia ai capi di lusso e in diverse occasioni in casa, nelle giornate più fredde, ha coperto le spalle e le braccia con un cardigan di lana dalla fantasia originale.

Fonte: Mediaset

Elisabetta Gregoraci, sapete quanto costa questa vestaglia?

Ma sapete quanto costa? A molti quel capo può sembrare un semplice cardigan di lana dai colori accesi e i decori vistosi ma in realtà è un capo di superlusso creato dal brand Alanui, specializzato in maglioni, cardigan e capi in maglia realizzati con filati pregiati. Il costo? 2300 euro.

Il suo è un modello di alcune collezioni fa ed è decorato con un motivo jacquard a tema “psychedelic mushroom” in cui maxi stella si mescolano con disegni di meduse, tao, funghi (appunto) e inserti leopardati.

Dietro il marchio ci sono Nicolò e Carlotta Oddi, creatori del brand, che hanno lanciato la prima collezione con un solo capo, il maxi cardigan, declinato con differenti fantasie, in cui si mescolano dettagli rubati al vecchio west e alla cultura navajo con materiali e tessuti pregiati quali il cashmere.