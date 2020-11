Questo Grande Fratello VIP non smette di stupire. I nuovi ingressi hanno già fatto discutere. Questa volta si tratta di Giulia Salemi e della sua presunta amicizia e affinità con Elisabetta Gregoraci. Le due nascondono qualcosa?

Le vediamo molto affiatate e in confidenza. Ma dalla rivista Chi spunta un passato non proprio chiaro. Sembra infatti che le due abbiano litigato in modo piuttosto colorito a casa di Flavio Briatore.

Giulia Salemi era ospite nella villa in Sardegna dell’imprenditore, ma tra le due non è finita bene. Com’è possibile leggere sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini:

Nella Casa Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono mostrate fin dall’inizio molto amichevoli. Ma che strano: e pensare che Elisabetta, tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il rapporto con la Salemi nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi. Tutto dimenticato?”.

Proprio dopo qualche giorno dall’ingresso della Salemi, le due si sono concesse una lunga pausa in giardino sotto al sole. In quell’occasione, l’influencer ha rivolto delle domande piuttosto dirette alla showgirl calabrese.

Nella conversazione si è menzionato proprio Flavio Briatore. Giulia ha chiesto alla Gregoraci se i rapporti tra i due fossero sereni ed entrambi siano liberi di rifarsi una vita con dei rispettivi partner.

In quell’occasione, la spasimante di Pierpaolo Pretelli ha implicitamente ammesso di avere un contratto con Briatore. La donna ha infatti risposto:

“Mi hai mai visto con qualcuno in questi tre anni che ci siamo lasciati? Io per lui sono ancora sua”