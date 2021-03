Elisabetta Gregoraci sul GF Vip rivela: “Sono ancora distrutta”

L’edizione del GF Vip di quest’anno è stata straordinariamente lunga. Molti inquilini hanno risentito dei vari prolungamenti e, per alcuni, il disagio è stato tanto che tutt’oggi ne sente le ripercussioni. Parliamo di Elisabetta Gregoraci che, a diversi mesi dal suo abbandono alla casa di Cinecittà, ha rivelato dei dettagli inediti sulla sua esperienza.

A quanto pare, il soggiorno nel GF Vip è stato molto più difficoltoso di quanto non sembrasse, per la showgirl. EliGreg ha rivelato tutto questo in una diretta Instagram insieme ai suoi ex coinquilini Stefania Orlando e Francesco Oppini. Certo, per Elisabetta non sono mancati i momenti di intenso divertimento e svago, dentro la casa, ma in generale le difficoltà sono state parecchie.

Per prima cosa, la percezione distorta del tempo è stata davvero deleteria per Elisabetta, che rivela che per lei “il tempo era dilatato”. “Non era facile” dichiara l’ex moglie di Flavio Briatore, rivelando anche che i giorni più difficili da superare erano le domeniche, dati che durante il weekend il pensiero andava spesso a suo figlio Nathan. Proprio per questo Elisabetta ha deciso di abbandonare prematuramente il reality.

Nonostante il ritorno alla vita quotidiana, le cose non si sono sistemate subito per la Badessa, che ha ammesso: “Ancora oggi sono distrutta. È stato un po’ difficile”. A quanto pare, la Gregoraci non è ancora riuscita a riprendersi completamente dal reality. In conclusione, dopo lo sfogo sui social, Elisabetta ha tirato un sospiro di sollievo: “Adesso mi sento più leggera”.

Mentre sedeva in studio insieme agli altri ex gieffini e Alfonso Signorini, Elisabetta ha anche rivelato di essere felice e incredula di aver avuto la possibilità di vivere un’esperienza così intensa e carica di emozioni contrastanti. Dal di fuori, aggiunge la showgirl, non si capisce quanto vivere nella casa del GF Vip sia una sensazione totalizzante.

Elisabetta Gregoraci: nessun commento su Pretelli

Invece, EliGreg non ha proferito parola su Pierpaolo Pretelli e la loro amicizia speciale. In effetti, appena Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa, Pierpaolo si è subito gettato tra le braccia di Giulia e pare che ora i due non nutrano particolare simpatia reciproca per ovvi motivi.