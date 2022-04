Elisabetta Gregoraci: il look total white al compleanno di Flavio Briatore con le piume di struzzo: il prezzo

In occasione del suo 72esimo compleanno, Flavio Briatore ha organizzato una festa con le persone a lui più care. Tra queste ultime non poteva mancare Elisabetta Gregoraci la quale ha indossato un look total white. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Flavio Briatore ha deciso di festeggiare il suo 72esimo compleanno in una pizzeria milanese, “Crazy Pizza Milan”. A celebrare un giorno così tanto speciale per l’imprenditore c’era un suo gruppo di amici, Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco. Nonostante il matrimonio tra l’imprenditore e la showgirl sia giunto a termine, i due continuano a volersi bene per l’unione della famiglia.

Flavio Briatore ha compiuto 72 anni e Elisabetta Gregoraci ha colto subito l’occasione per presentarsi in pizzeria con un look mozzafiato. La celebre showgirl ha indossato un paio di shorts classici ad un maglione super lussuoso. Quest’ultimo appartiene alla casa di moda di Ermanno Scervino e costa oltre due mila euro.

Si tratta di un modello caratterizzato dalle treccie oversize. Tuttavia, la particolarità del maglione sta nelle sue piume di struzzo. Per tanto, sui punti vendita online, il capo in questione ha un costo pari a 2.364 euro. Elisabetta Gregoraci ha abbinato il tutto ad un paio di cuissardes neri con i pon-pon di Acquazzurra. Si tratta delle scarpe di lusso che lei stessa sfoggiò anche al Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La festa di compleanno di Flavio Briatore

A seguito dell’intervento chirurgico al tendine di Achille, Flavio Briatore è costretto a stare sulla sedia a rotelle. Tuttavia, questo non ha impedito all’imprenditore di celebrare il suo 72esimo compleanno con le persone a lui più care. Alla cena in una pizzeria milanese c’era un suo gruppo di amici, la sue ex moglie, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. Infine, non poteva di certo mancare la torta di cioccolato personalizzata con un messaggio di auguri.