Fine settimana di relax a Fiuggi per la showgirl calabrese.

Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l’amore con Giulio Fratini. I due hanno approfittato del fine settimana per concedersi alcuni giorni di relax presso una delle spa più belle in Italia.

La showgirl è stata a Fiuggi, località laziale molto famosa per le sue sorgenti naturali dalle proprietà purificanti e benefiche delle loro acque. In zona sorgono diversi hotel con centro benessere incorporato e Elisabetta ha scelto il Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat per trascorrere alcuni giorni di relax.

La struttura gode di oltre 6.00 quadrati di area benessere progettata come le antiche terme romane, con saune e bagni turchi, e da cui si gode di una vista unica sul centro storico di Fiuggi.

Le stanze più grandi, tra cui le sale yoga, sono dotate di finestre panoramiche che si affacciano sui giardini e che consentono alla luce del sole di penetrare all’interno. Nel cuore del centro benessere ci sono i bagni di talassoterapia con sali minerali e una suite termale, dotata di sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia per la cromoterapia, ideali per vivere un’esperienza esclusiva.

Il centro benessere unisce antiche discipline olistiche della medicina occidentale tradizionale creando programmi personalizzati per ringiovanire corpo e anima.

Palazzo Fiuggi è stato oggetto negli ultimi anni di un lungo restyling da oltre 30 milioni di euro che ha letteralmente trasformato la struttura in un luogo di benessere e relax. Immersa in un enorme parco privato di 1800 metri quadrati, l’hotel sorge nell’antica Villa Luisa su 5 livelli.

Di preciso non si sa quale pacchetto benessere abbia scelto Elisabetta Gregoraci per il suo soggiorno a Fiuggi però si può dire che in media il costo si aggira su almeno 700 euro.