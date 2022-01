La Regina Elisabetta II in lutto ancora, dopo aver perso il marito, il Principe Filippo, e una dama di compagnia. Si è spenta a inizio 2022 un’altra dama di compagnia della sovrana, un’amica e una confidente. Lady Farnham era stata a lungo al fianco della regina inglese, che ora dovrà continuare senza averla più accanto nel bene e nel male.

La Regina Elisabetta piange la morte di Lady Farnham, una donna che le è stata accanto per 44 lunghissimi anni e che l’ha accompagnata nelle tournée reali, insieme al Principe Filippo di Edimburgo, morto alla soglia dei 100 anni.

Poco tempo fa la sovrana inglese aveva detto addio a un’altra dama di compagnia, che le era rimasta accanto praticamente per tutto il suo regno. E il 29 dicembre ha dovuto salutare anche Lady Farnham, moglie del barone Barry Maxwell, dodicesimo barone Farnham.

Tutti amavano Lady Farnham – dichiara una fonte reale al The Telegraph – era sempre così di buon umore. Era anche una donna molto affascinante e attraente. Era sempre molto generosa con le nuove persone che si univano alla famiglia.

Queste le parole del Sun, che continua:

Non è stato un buon anno per la Regina: perdere suo marito e poi la duchessa di Grafton e ora Lady Farnham. Erano cari amici che hanno sostenuto la Regina nei doveri ufficiali. Sfortunatamente una triste conseguenza di vivere una vita lunga è che devi dire addio a molte persone a cui tieni.

Elisabetta II, un lutto senza fine nel 2021: il marito e due dame di compagnia la lasciano sola

Quello che si è appena concluso non è stato un anno facile per la Regina, tra tre gravi perdite e anche alcune questioni famigliari che riguardano l’amato nipote Harry e la moglie, Meghan Markle.

A tutto questo si aggiunge la pandemia che ha messo in allarme la Casa Reale inglese, con tutti gli eventi natalizi in famiglia annullati per proteggere la sovrana.